Allerta meteo in Toscana, rischio di forti temporali

Firenze, 12 maggio 2023 – Allerta meteo gialla oggi in Toscana: la sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per rischio idrogeologico e temporali per l'intera giornata di venerdì 12 maggio che sarà caratterizzata da rovesci o temporali. I fenomeni saranno forti e a tratti più persistenti sulla costa e il nord-ovest tra la notte e la mattina e, nelle ore successive, sulle zone centrali ed interne. Saranno possibili forti colpi di vento e locali grandinate.

A essere interessate saranno tutte le province della Toscana.

Il tempo instabile proseguirà sabato, con possibilità di rovesci sparsi durante il giorno, ulteriore peggioramento dal tardo pomeriggio e in nottata. Domenica variabile con probabili piogge nel nord della regione e nelle zone orientali.