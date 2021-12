Firenze, 25 dicembre 2021 - Ancora maltempo in Toscana, interessata dal transito di due perturbazioni atlantiche con piogge diffuse e temperature sopra la media stagionale. Una temporanea attenuazione dei fenomeni è attesa tra la tarda serata di sabato e le prime ore di domenica. La Sala operativa della protezione civile ha perciò esteso il codice giallo per rischio idraulico su tutta la Toscana anche per l’intera giornata di domenica 26 dicembre.

Ecco le previsioni del Centro funzionale della Regione Toscana.

Sabato, precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, più abbondanti e persistenti sulle aree settentrionali, in Appennino e sul Pratomagno. Nel pomeriggio fenomeni più sparsi sulle zone centro-meridionali, in serata anche sul nord della Toscana. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o locale temporale.

Cumulati medi attesi fino alla mezzanotte di oggi: 20-30 mm sulle zone settentrionali e Appenniniche, 10-15 mm sul resto della regione (5-10 mm su costa meridionale e Arcipelago). Massimi fino a 70-80 mm su rilievi di Lunigiana, Garfagnana, Apuane e alto Appennino pistoiese, 50-60 mm sui restanti rilievi appenninici e 20-30 mm sul resto della regione.

Domenica, precipitazioni in rapida intensificazione a partire da ovest in mattinata. Tra il tardo pomeriggio e la sera tendenza a maggior variabilità con fenomeni più sparsi. Cumulati medi intorno ai 20-30 mm sulle zone centro-settentrionali, con massimi puntuali fino a 50-60 mm su rilievi appenninici (localmente superiori sulle Apuane) e 30-50 mm sulle restanti aree. Sul resto della regione medi intorno ai 10-15 mm e massimi fino a 20-30 mm. Possibili locali temporali.

Il meteo di lunedì 27 dicembre

Cielo: molto nuvoloso o coperto con precipitazioni in estensione dalle zone occidentali al resto della regione nel pomeriggio. Neve in Appennino oltre i 1600-1700 metri di quota.

Vento: deboli-moderati occidentali, tendenti a disporsi a sud.

Temperatura: minime in lieve calo, massime stazionarie.

Mare: mossi.