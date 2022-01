Firenze, 7 gennaio 2022 - Le previsioni del tempo riportate dal Centro funzionale della Regione Toscana prevedono un deciso calo termico a partire da venerdì sera e anche per la giornata di sabato con un rischio ghiaccio che coinvolge 28 comuni per i quali è stata diramata un'allerta gialla (Casentino, Valtiberina, Romagna Toscana, valle del Reno, alta Valbisenzio).

Per sabato 8 gennaio cielo in prevalenza sereno, salvo addensamenti sull'Arcipelago e temporaneamente sulle zone costiere con venti deboli settentrionali. Moderati nel pomeriggio-sera sull'Arcipelago meridionale. Temperature minime in calo con gelate diffuse, più intense nei fondovalle. Massime pressoché stazionarie. Mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi a sud dell'Elba o temporaneamente mossi nel pomeriggio-sera.

Domenica 9 è previsto l'ingresso di un nucleo di aria fredda e instabile da nord. Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni che dalle zone costiere centrali si estenderanno rapidamente al resto della regione (in particolare zone centro-meridionali e orientali) già in mattinata. Nevicate fino a quote di bassa collina (intorno a 300-400 metri) sulle zone interne (probabilmente fino al fondovalle nell'aretino e in Mugello). Dal pomeriggio rapido miglioramento a partire dalla costa. Temperature minime in lieve aumento, massime in calo. Mari molto mossi o localmente agitati i settori settentrionali, mossi o molto mossi gli altri.

I comuni che rientrano nella zona di allerta gialla per rischio ghiaccio

Anghiari (AR)

Badia Tedalda (AR)

Bibbiena (AR)

Cantagallo (PO)

Capolona (AR)

Caprese Michelangelo (AR)

Castel Focognano (AR)

Castel San Niccolò (AR)

Chitignano (AR)

Chiusi della Verna (AR)

Firenzuola (FI)

Marradi (FI)

Montale (PT)

Montemignaio (AR)

Monterchi (AR)

Ortignano Raggiolo (AR)

Palazzuolo sul Senio (FI)

Pieve Santo Stefano (AR)

Pistoia (PT)

Poppi (AR)

Pratovecchio Stia (AR)

Sambuca Pistoiese (PT)

San Marcello Piteglio (PT)

Sansepolcro (AR)

Sestino (AR)

Subbiano (AR)

Talla (AR)

Vernio (PO)

