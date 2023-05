Uffizi Diffusi, torneranno a Massa le opere ritirate dopo il terremoto del 2013

Massa, 5 maggio 2023 - Gli Uffizi Diffusi arriveranno anche a Massa. A dare l'annuncio sono stati, durante un incontro avvenuto stamani a Palazzo Ducale il prefetto di Massa-Carrara Guido Aprea e il direttore delle Gallerie, Eike Schmidt. Ed è proprio in Palazzo Ducale, negli appartamenti monumentali della Prefettura, che, la prossima primavera, avrà luogo la tappa massese degli Uffizi diffusi: in questi spazi, che verranno per l'occasione aperti alle visite del pubblico, torneranno infatti una decina di dipinti della collezione delle Gallerie, ma che sono state accolte in parte dal 1931, in parte dal 1939 in questi spazi. I quadri, quando nel 2013 il terremoto colpì Massa, furono riportati agli Uffizi per metterli in sicurezza; adesso, grazie all'accordo annunciato oggi, verranno restaurati a cura del museo, quindi saranno pronti per tornare in Palazzo Ducale. Vi sono paesaggi e nature morte, tra le quali due bellissimi lavori del settecentesco Francesco Corsi, ed anche una coppia di opere della bottega di Carlo Dolci (1616-1686). Al sopralluogo di oggi, durante il quale Aprea ha illustrato a Schmidt gli appartamenti monumentali di Palazzo Ducale, ha preso parte anche il componente della Commissione Cultura della Camera Alessandro Amorese. "Oggi ho avuto il piacere di avere qui ospite il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt – ha detto il prefetto di Massa Carrara Guido Aprea. Questo incontro ha agevolato una sinergia importante, che consentirà il ritorno di opere ora custodite agli Uffizi; grazie al progetto messo in campo insieme alle Gallerie, sarà possibile realizzarne il restauro e l'inserimento nel programma degli Uffizi Diffusi. La Prefettura di Massa è assolutamente onorata di aderire a questo grande piano culturale e artistico e di poter così rendere ancora più fruibile per la comunità Palazzo Ducale ed i suoi tesori". "L'obiettivo degli Uffizi diffusi non è una presenza saltuaria delle opere del museo sul territorio, ma una valorizzazione dei territori stessi a lungo termine – ha detto il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt -. Siamo lieti di aggiungervi Massa, con il Palazzo Ducale, vero gioiello dell'architettura del nostro passato glorioso, in piena sintonia e sinergia tra Ministero dell'Interno e Ministero della Cultura. Ringrazio particolarmente il prefetto Guido Aprea per l'ospitalità e la rapidità con cui ha consentito l'avvio di questa collaborazione”. Maurizio Costanzo