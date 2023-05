Zebre alla ricerca di colpi Il mercato è già nel vivo

Due centrocampisti e un difensore. Sono queste le trattative calde in casa Massese che sta puntando su dei profili giovani, anche se non in età da under, ma già con trascorsi in serie D. In società c’è fiducia di poter chiudere positivamente almeno un paio di queste negoziazioni. Gli sforzi di mercato si stanno concentrando anche sui rinnovi. In particolare con il difensore Andrea Ricci l’accordo sembra vicino mentre per Michael Buffa tutto è stato messo in stand by. Sembra che sull’attaccante ci sia anche un interessamento dell’Aglianese. Rimane sempre aperto per la Massese il discorso punta centrale.

Recentemente era stato fatto un approccio con Elia Bruzzi, attaccante della San Marco Avenza, che dovrebbe accasarsi però in serie D al Cenaia. Si sono chiuse alcune porte ma qualche buona pista rimane aperta sempre tenendo presente che il mercato delle punte è molto delicato e va ponderato bene. Le cifre dei rimborsi diventano importanti e bisogna tentare assolutamente di non sbagliare il colpo. L’anno scorso, ad esempio, l’operazione Luca Andreotti, nonostante gli 8 gol segnati, non è risultata proficua. L’attaccante pisano si trasferirà a Fucecchio.

Gianluca Bondielli