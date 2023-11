Volley: “torneo delle castagne“ under 14. Trionfa il Podenzana Tresana. Veronica Giannoni miglior atleta

Ha riscosso grande successo

la quarta edizione del “Torneo della castagna“ di pallavolo, manifestazione riservata alla categoria Under 14 femminile e organizzata a Barbarasco con la collaborazione dell’amministrazione comunale. La società del Podenzana Tresana, infatti, a fine competizione non ha perso occasione per ringraziare il sindaco Matteo Mastrini e l’assessore Alessandro Vannini. Per la cronaca il “Torneo delle Castagne“ è stato vinto dalla squadra di casa. Nelle gare di semifinale la formazione del Futura Ceparana ha superato con un netto 3 a0 le ragazze della Scuola Pallavolo Spezia mentre il Podenzana Tresana ha avuto la meglio sul Lunigiana con il punteggio di 3 a 1.

La finalissima ha visto trionfare la compagine di casa che con un perentorio 3 a 1 si è sbarazzata del Futura

Ceparana mnetre la finalina di cosolazione per il terzo postoi ha visto prevalere la formazione del Lunigiana sulla Scuola Pallavolo Spezia.

Al termine delle gare, una giustia composta dagli allenatori delle squadre partecipanti, ha nominato miglior atleta del torneo

Veronica Giannoni del Podenzana Tresana.