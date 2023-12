Volley Nelle rassegne regionali di Serie C e D maschili. Massa Carrara all’esame Cascina. L’obiettivo è scalare la classifica

La Pallavolo Massa Carrara vuole ritrovare il successo dopo due sconfitte di fila per non perdere contatto dalla testa del gruppo già dopo le primissime giornate. Per il quinto turno del Girone B di Serie C i ragazzi di Luca Cei fanno visita alla Pallavolo Cascina (oggi alle 18), che in classifica li precede di un solo punto e che nell’ultima uscita è crollata per 3 set a 0 sotto i colpi di una non irresistibile Folgore San Miniato. E proprio contro i samminiatesi, al secondo turno, Guidi e compagni avevano ottenuto la prima, e fin qui unica, vittoria del proprio campionato con un 3-2 esterno molto sofferto. A seguire erano però arrivati gli insuccessi contro Cus Pisa e Migliarino, rispettivamente in trasferta 3-1 e in casa 3-2. Contro Cascina, quindi, l’obiettivo è quello di continuare con quanto di buono visto la scorsa settimana contro la capolista, in modo da rialzare la testa e rimontare qualche posizione di classifica sfruttando il momento non ottimale degli avversari, che l’unica vittoria l’hanno ottenuta 3 settimane fa contro Prato.

Trasferta impegnativa anche per l’altra squadra della Pallavolo Massa Carrara, impegnata oggi alle 18 nella quarta giornata del Girone B di Serie D al Palasport Balestri di Rosignano contro la capolista del gruppo. I ragazzi di Silvia Angelini vanno a caccia della prima vittoria dopo aver ottenuto un solo punto nelle prime 3 grazie al 3-2 subito dal Borgo Rosso alla terza giornata. Per i livornesi, invece, 3 vittorie su 3, arrivate contro Delfinopescia (3-0), Volley Empoli (3-1) e Migliarino (3-2).