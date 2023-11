Volley Nelle rassegne maschili di Serie C e D. Massa Carrara all’esame Cus Pisa. I ragazzi di Cei a caccia del bis

Seconda trasferta consecutiva questo pomeriggio nel campionato di Serie C maschile per la Pallavolo Massa Carrara impegnata al PalaCus (ore 18) contro un Cus Pisa che ha perso la gara d’esordio. I ragazzi del coach Luca Cei arrivano, invece, sulle ali dell’entusiasmo dovuto al successo nel debutto di San Miniato Basso contro la Folgore. Seconda di campionato, sempre in trasferta, anche per la formazione che partecipa al campionato inferiore, quello maschile di Serie D. Qui i giovanotti di Silvia Angelini dovranno provare in serata (ore 21) a vendicare a Livorno contro il Borgo Rosso Volley la sconfitta patita all’esordio.

Gli apuani sabato scorso sono usciti, infatti, battuti dal Pala Dream Vollet di Pisa col risultato di 3 a 1 (parziali 21-25, 25-21, 25-18 e 25-13). Pur con qualche sbandamento iniziale la squadra è riuscita a portare a casa il primo set ma nel secondo ha mostrato difficoltà nel chiudere punti che solitamente riesce ed ha perso sicurezze troppo facilmente. Il secondo set è sfumato via e anche il seguente fino ad arrivare al quarto che ha visto la Pallavolo Massa Carrara entrare in campo scarica e poco determinata.

"Questa prima gara serviva per rompere il ghiaccio e capire di che pasta siamo fatti – ha spiegato la coach –. C’è tanto da lavorare sulla mentalità. Sono emersi gli aspetti su cui dobbiamo lavorare. Le note positive sono stati i debutti di due ragazzi del 2008: Filippo bosi ed Andrea Falsone".

l sestetto di partenza ha visto Ribolini al palleggio, Attuoni opposto, Manfredi e Consigli di banda, Sozzi e Deste centrali e Angeloni libero. Sono entrati anche Rami e Lazzeri con Montagnani in panchina ma infortunato e Bianchi e Gioè non ancora utilizzabili.