Turn over nella Carrarese. Morosini verso il rientro

E’ una Carrarese pronta se non a cambiar pelle quanto meno a operare un po’ di turn over contro la Vis Pesaro nonostante le due vittorie consecutive. E’ lo stesso Alessandro Dal Canto ad anticipare possibili nuovi scenari di formazione nella gara di domani. "Ho un organico ampio e forte con alternative in tutti i reparti – ricorda il mister degli azzurri – e di conseguenza ho la necessità di far sentire tutti importanti e parte integrante del progetto. Per questo non ci sarà da stupirsi se quest’anno farò dei cambi senza che ci siano dietro dei motivi tecnici specifici. A volte alternerò i giocatori senza che abbiano demeriti o meriti particolari ma soltanto perché quella della ampiezza della rosa dovrà diventare un’arma in più a nostro favore. Ecco così sabato sicuramente modificherò qualcosa rispetto alle prime due partite in un po’ tutti i reparti con la speranza di avere il vantaggio di mettere in campo giocatori che vogliono farmi vedere che sbaglio a lasciarli fuori. Lo dico in maniera bonaria perché naturalmente giochiamo tutti per la Carrarese e questa è solo una sana concorrenza interna".

Domani, a meno di imprevisti dell’ultima ora, il tecnico veneto dovrebbe aver tutti a disposizione. "Rientra Coppolaro dalla squalifica – specifica Dal Canto – ma non so ancora se giocherà o meno. Abbiamo vinto sia la prima con lui che la seconda senza quindi non che è una cosa che mi preoccupa. Ho recuperato anche Morosini che ho portato via con l’Arezzo nonostante avesse preso una botta e non fosse utilizzabile. E’ un momento in cui i giocatori stanno tutti bene e le scelte devo farle in relazione a questa partita. Non ha senso fare calcoli guardando troppo avanti. Alle due trasferte in Sardegna penseremo da domenica. Essendo così vicine rimarremo là: faremo un viaggio in meno".

