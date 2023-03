Tribuzio, Longo e Neagu protagonisti a Lucca Sara Fregosi vince il bronzo a Reggio Emilia

Weekend ricco di soddisfazioni per i Runnerini Doc Afaph allenati dalla coach Vittoria Bertelloni. Il settore giovanile ha gareggiato in due distinte manifestazioni. A Lucca, in occasione della prima tappa Fidal della Coppa Toscana, hanno dato prova di buone performance gli atleti della categoria Ragazzi che si sono prodotti nel biathlon che prevedeva 60 metri piani e lancio del peso. A difendere i colori sociali, su un lotto di 109 avversari, ci hanno pensato un bel trio, sia nella corsa sia nel peso: Lorenzo Tribuzio: 9“25 nei 60m e 6m nel peso; Davide Longo (alla sua prima gara assoluta): 9“51 e 6,42m; Matteo Neagu: 9“74 e 6,50m.

"Sono fiera di quanto ottenuto, dell’impegno messo in queste gare – ha dichiarato la coah Vittoria Bertelloni –. Nelle prossime competizioni la rosa sarà ancora più grande e difenderemo i colori sociali nel migliore dei modi. I ragazzi, la piccola Sara, Simone, Romano e Lun hanno tenuto alto il nostro nome".

A Reggio Emilia protagonisti altri due runnerini doc in una corsa campestre regionale Csi che assegnava il 2° Trofeo Laghi la Ninfa. Sara Fregosi, classe 2014, contro 24 avversarie molto competitive, ha lottato come una leonessa giungendo 5ª assoluta e bronzo per il Csi. Il papà Simone Fregosi non è stato ai box correndo la gara assoluta di cross (5,4 km) in 29’. Quest’ultimo, i cui tempi sono ancora migliori, si è classificato al 16° posto. Tra i Master, contro una schiera di oltre 400 partecipanti, degna di nota anche la prova nella mezza maratona di Pistoia. In corsa sono scesi Wang Lun 64° assoluto in 1h26’58 e Romano Bichi, 43° Veterani A in 1h33’09.

Prossimo appuntamento per il settore giovanile del team Afaph è domenica la prima gara del Corrilunigiana in casa della Proavis Castelnuovo, e nel pomeriggio i Cadetti si cimenteranno nella prima tranche dei cds a Pistoia tra prove di velocità, salti, lanci e resistenza. In campo Master un bel gruppo di atleti saranno di scena nella maratona di Montecatini.

v.b.