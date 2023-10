Serricciolo in rimonta, tre punti del Mulazzo. Crisi Romagnano L'Academy Porcari ha perso 3-2 contro il Serricciolo in una partita caratterizzata da grande sacrificio e cuore da parte dei gialloblù. Piscopo, Maggi e Lorenzoni hanno segnato i gol decisivi. Una grande impresa per il Serricciolo che conquista i primi tre punti.