Seconda categoria, giornata tutta da vivere. Montignoso all’ostica prova della Carrarese

Se nella tredicesima giornata del campionato di Seconda categoria ci sono tanti motivi di richiamo, si deve al big match in programma domani sul ‘Del Freo’ tra Montignoso (24) e Carrarese Giovani (23) oltre che alla StralunigianPalla sul ‘Bottero’ dalle 14,30 tra Villafranchese (17) e Fivizzanese (28). Un’altra domenica affascinante con lo scontro tra la quarta forza Ricortola (21) e la quinta Filattierese (18) che prenderà piede domani, sempre dalle 14,30, sul ‘Remola’. Da seguire poi con una certa attenzione Lido di Camaiore (11)-Atletico Carrara (11), con quest’ultimo alla ricerca di punti pesanti per tirarsi fuori dalle zone inquinate dei play out.

Massimo rispetto della Fivizzanese capolista, ma anche consapevolezza dei propri mezzi: ecco lo stato d’animo della Villafranchese che affronta la Medicea. "Il primato in classifica la dice davvero lunga sulla forza della Fivizzanese che Duchi sta pilotando con indiscussa bravura – dice il tecnico Gianluca Conti – . Per noi, un ostacolo altissimo ma non ci sentiamo battuti in partenza. Anzi. Siamo nelle condizioni psicologiche e fisiche di frenare i suoi attacchi".

Montignoso-Carrarese Giovani si presenta (da sola) come una sfida di assoluto interesse tecnico-tattico e di rilevante importanza per la reazione a catena che il suo esito susciterà sui vertici della classifica. Il diggi Enrico Mori del Montignoso accetta la supersfida anche se, dice, "Non mi servirebbe questa ulteriore dimostrazione. So già che i nostri giocatori non subiranno distrazioni, perché l’hanno ampiamente dimostrato con il lavoro svolto nella settimana di avvicinamento alla gara. Ma siccome gli esami non finiscono mai, ben venga questo match per verificare lo spessore della nostra squadra anche da questo punto di vista, oltre che da quello tecnico e perché no anche tattico. In tanti mi dicono che questa con la Carrarese per i nostri tifosi è una partita speciale, molto sentita come fosse un derby: terremo conto di questo per cercare di dar loro una bella soddisfazione". I marmiferi di Mauro Nardini, che la scorsa settimana si sono accreditati prospetti di spessore per la categoria come Buffa, Papi e nelle ultime ore si sono riappropriati delle prestazioni di Nicol Venturini, fanno della manovra aggirante la loro arma micidiale e in casa della terribile matricola tenteranno di mettere a segno l’impresa.

Giornata teoricamente favorevole al Monzone (15), che contro la tenace san Prospero (8) cercherà il massimo del risultato per riprendere alla velocità d’avvio campionato. Il san Vitale (7) sul "Gaetano Scirea" contro il Pontasserchio (14) cercherà con tutte le sue forze di sovvertire il pronostico.

