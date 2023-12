San Piero più cinico. San Marco Avenza ko

san marco avenza

0

san piero a sieve

1

SAN MARCO AVENZA: Tognoni; Lattanzi (38’ st Della Pina), Franzoni, Conti, Zuccarelli, Aliboni, Shqpy, Cucurnia, Donati, Smecca, Mancini (25’ st Doretti). A disp. Baldini, Granai, Del Mancino, Grassi, Pasquini, Costi. All. Alessi.

SAN PIERO A SIEVE: SEQUI; Falaschi, Barzagli, Cassai, Bencini, Frilli, Algerino, Gori, Delli Navelli (42’ st Iori), Baroncelli (28’ st Fedele), Bonifazi (38’ st Santilli). A disp. Rita, Lukolic. All. Signorini.

Arbitro: Giusti di Livorno.

Marcatori: 14’ st Delli Navelli.

Note: ammoniti Lattanzi, Conti, Zuccarelli (Sm); Sequi, Baroncelli (Sp). Recupero 0’ e 5’.

CARRARA - La San Marco Avenza crea, spreca e mette in difficoltà il San Piero a Sieve ma viene punita da un avversario più cinico. A Romagnano i ragazzi di Alessi partono bene contro la terza forza del campionato e per 90 minuti i 12 punti di differenza in classifica non si notano. I carraresi mettono in difficoltà gli avversari prima con il tiro-cross di Mancini, poi con il diagonale di Smecca. Nel primo tempo gli ospiti si vedono solo sugli sviluppi di una punizione al 38’, con Tognoni che salva il risultato sul tiro di Gori da distanza ravvicinata.

Nella ripresa, fra il 12’ e il 14’ occasioni da entrambe le parti. Parte Donati che controlla in area, mette a sedere un difensore ma calcia sul portiere. Sul ribaltamento Baroncelli viene fermato due volte sulla linea di porta da Zuccarelli e Tognoni. Dal rinvio di quest’ultimo nasce un’altra occasione locale, ma Donati solo e a porta vuota non ribadisce in rete la corta respinta di Sequi. Gol sbagliato, gol subito: un minuto dopo Bonifazi crossa per Delli Navelli, che libero in area calcia al volo e firma l’1-0. La reazione della San Marco c’è: al 26’ un’azione insistita di libera Franzoni, che tira ma sbatte sulla traversa, mentre nell’ultimo minuto di recupero un lancio dalla difesa pesca Shqpy in area che appoggia in porta, ma la bandierina si alza e annulla per fuorigioco.

Alessandro Salvetti