Riparte da Carrara e Kazakistan lo sprint di Bobocika: stagione promettente

Si ferma nel tabellone principale l’avventura di Mihai Bobocica (nella foto) nel torneo internazionale WTT Contender di Almaty, in Kazakistan, dove hanno partecipato molti giocatori della zona alta del ranking mondiale. Numero 74 del ranking internazionale (244 punti), l’atleta della Apuania Tennistavolo ha disputato delle ottime qualificazioni, imponendosi 3-0 (11-4, 11-5, 11-6) nel round tre sul francese Hugo Deschamps con una partita praticamente perfetta. Nel round due Bobocica ha piegato per 3-2 (11-7, 11-9, 6-11, 4-11, 11-9) anche il cinese Sun Wen (numeo 73 del ranking con 244 punti) conquistando così il pass per il tabellone al termine di una match aggressivo e molto combattuto. Il giocatore della Apuania è stato solido negli scambi, ha tenuto bene anche mentalmente, non si è fatto condizionare dalla rimonta dell’avversario e alla fine è risultato il migliore nella fase decisiva. Nei sedicesimi del tabellone principale Bobocica è però sconfitto 0-3 (9-11, 4-11, 6-11) dallo slovacco di origine cinese Wang Yang (numero 59 del ranking internazionale con 320 punti) chiudedo così il torneo asiatico. In Kazakistan Bobocica ha mostrato un ottimo stato di forma che consente alla Apuania di guardare con fiducia al campionato di A1 ormai alle porte (inizio 30 settembre).

ma.mu.