Prestazioni da incorniciare per il combattente Serrao: prima e seconda posizione

Grandissime prestazioni da parte di Giacomo Felice Serrao, il karateka massese che al Palazzetto dello sport di Montecchio Maggiore (Vi) si è imposto su atleti provenienti da tutta Italia nella tredicesima edizione del Campionato Nazionale di Karate, promosso dalla Uks (Unione karate sportivo). "L’apuano d’oro", accompagnato dal padre e tecnico, il Maestro Massimo Serrao, sesto dan, si è distinto in due diverse prove nelle quali ha mantenuto alta la concentrazione aggiudicandosi un primo e un secondo posto nelle prove rispettivamente di kata open e di stile. Due splendidi piazzamenti con cui Giacomo conclude un anno ricco di successi agonistici, essendo salito già sei volte sul podio in appuntamenti importanti come la Coppa Italia e i campionati nazionali di diverse federazioni. Complimenti vivissimi per il rappresentante massese sono arrivati da tutto lo staff che ha organizzato la competizione veneta e personalmente anche dal Presidente Nazionale Guido Rossini. Ma il tecnico Massimo Serrao ha già pianificato il calendario agonistico per tutto il 2024, che comprende anche il prossimo Campionato europeo che si svolgerà a giugno in Germania. I corsi di karate del Tempio Massimo a Massa, in via Poggi, intanto, proseguono incessantemente anche in inglese. Per informazioni contattare il numero 348 2854822.