Pontremoli e Monti partono con il piede giusto

pontremoli

1

gragnolese

0

PONTREMOLI: Matteucci, Chakir, Lecchini, Ribolla, Cervara, Bardini Riccardo (66’ Albano Bregasi), Zuccarelli, Ramaj, Ferrara, Gussoni (46’ Oddo), Tarantola. All. Capiferri.

GRAGNOLESE: Bacchi, Benincasa, Reburati (71’ Simonelli), Egei (81’Spinetti), Sisti, Lombardi Marco, Borghetti, Fregosi (58’ Mazzone), Bertolini (66’ Tedeschi), Rosaia, Chelotti (58’ Ferrari). All.: Bartolini.

Arbitro: Samuele Giacometti di Pisa.

Marcatore: 14’ Cervara.

PONTREMOLI – Una brutta botta per la Gragnolese di Andrea Bartolini. La squadra ha perso la partita nel primo quarto d’ora al termine di un’ottima triangolazione Cervara-Ferrara-Cervara compromettendo forti possibilità per proseguire il suo viaggio in Coppa provinciale, aggrappato solo agli estri di Rosaia e Chelotti. Il Pontremoli, che è stato del tutto superiore sul piano fisico e diprestazione, si è rivelato ordinato e lineare grazie alla super prestazione di Riccardo Bardini che è stato determinato, preciso e fermo nel chiudere gli spazi e bravo nei suggerimenti per contenere gli assalti dei biancoverdi.

PODENZANA

1

monti

3

PODENZANA: Cavalieridoro, Rossi (69’ Centofanti), Menichetti, Capponi, Arcuri, Tognini, Boricean (51’Stragapede), Gabrielli (49’ Moscatelli), Luciani, Antoniotti, Confetti. All.: Costa.

MONTI: Luciani, Bellacci Giacomo, Cortesi, Cini (59’ Rossi), Bondi, Canese (54’Giubbani), Tarantola (54’ Erta), Barbasini (66’Bartolini), Maurelli, Bellacci Alessandro, Oligeri (69’ Saisi). All.: Barbasini.

Arbitro: Alessio Lazzerini di Pisa.

Marcatori: 17’ Boricean, 23’ Giacomo Bellacci, 28’ rig. Alessandro Bellacci, 57’ Barbasini.

PODENZANA – Un po’ di birra, un po’ di schiuma e per adesso va bene così. Il Podenzana di Coppa parte a razzo, poi controlla (male), si impiomba (troppo) e assiste al ritorno del Monti che rimette in parità il risultato con capitan Giacomo Bellacci di testa realizza il meritato 1-1 su sviluppi corner.

Passano cinque minuti e Alessandro Bellacci sigla il sorpasso su rigore. Ad inizio ripresa Barbasini con un gran tiro da fuori chiude la rimonta.

Enrico Baldini.