Pontremolese poco concreta sotto canestro. My basket Genova si prende tutto il bottino

polisportiva pontremolese: Romiti 9, Ulivi 12, Flati, Carlotti F, Bardini 1, Sordi 2, Fenucci 6, Filippi 2, Carlotti G 5, Montano 2, Mazzetti 2. All.: Novelli

MY BASKET "A": Macrì 18, Calabrese 16, Leardi 12, Innocenti 9, Rabeharintsoa 7, Arnulfo 6, Pera 6, Valdata 5, Di Paco 5, Capittini. All.: Ogliani.

Arbitri: Moscatelli e Frezza.

Parziali: (16-21; 6-21; 9-20; 10-22).

Pontremoli – Impegnata nella sesta giornata di andata del campionato di Divisione Regionale 2 (ex Promozione), la Polisportiva Pontremolese di fronte ai propri sostenitori è nettamente sconfitta dalla corrazzata My Basket Genova con il punteggio finale di 41 a 84. Partita giocata male dai ragazzi di coach Novelli che riescono a controbattere solo nei primi 10’ di gioco la furia devastante dei genovesi. Nei restanti trenta minuti il furore di fuoco nelle vene e nella faccia ’cattiva’ e di concretezza da parte del quintetto ligure per i lunigianesi fa letteralmente buio. Gialloblù che commettono un’infinità di errori al tiro e palle perse che permettono ai genovesi di dilagare fino alla fine dei 40’. La settima giornata manda lunedì 11 la Pontremolese sulle rive dell’Entella ospite dell’Aurora Chiavari alle 21.