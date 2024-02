"Pontremolese e Viaccia terminano in pareggio senza gol: analisi della partita"

PONTREMOLESe

0

VIACCIA

0

PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Gabrielli (78’ Seghi), Grasselli, Filippi, Verdi, Vicari (73’Iaropoli), Bellotti Lorenzo, Petracci, Bruzzi, Simonelli. All.: Fabio Bellotti.

VIACCIA: Biancalani, Michelozzi, Piampiani (67’ Wahabi), Martin, Carlesi (36’ Papa), Maiolino, Sforzi, Medini, Fedele (89’ Querci), Servillo (76’ Batacchi), Rozzi. All.: Ambrosio.

Arbitro Bo di Livorno.

Note: espulso l’allenatore Ambrosio.

PONTREMOLI – Mezzo tiro in porta a testa nel primo tempo, intensità nel secondo, la Pontremolese ideata da Fabio Bellotti si è vista soprattutto nella ripresa per reclamare un rigore avvenuto ai danni di Petracci. Dopo una mezzora di finte e controfinte, di strofinamenti a centrocampo, di lanci lunghi, sulle corsie lo zero a zero solo in pochi l’avrebbero potuto annusare. Ad ogni modo l’Azzurra che si è distesa sul prato del Lunezia è profondamente diversa da quella di Bracaloni, Bellotti gli chiede di ragionare quando è opportuno e, soprattutto, di non perdere di vista la realtà. La diversità delle due gestioni è stata evidente, il brontolio del tuono si è avvertito, anzi si è visto. Cronaca: 51’ discesa di Medini tiro dalla lunga distanza parato da Cacchioli. 54’ il nuovo entrato Papa a pochi passi da Cacchioli manca l’aggancio risolutore. Gabrielli al 58esimo dal limite serve Bruzzi, il numero dieci della Pontremolese scarica un tiro rasoterra che fa la barba al palo alla destra di Biancalani. Al 62’ Vicari dal fondo insiste con un’azione personale bravo il portiere a negargli la gioia del gol. Palo di Gabrielli al 63esimo. Al 68’ Rozzi da posizione defilata calcia un pallone che costringe Cacchioli a salvarsi in angolo. all’88’ Rozzi spreca una palla-gol.