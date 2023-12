Pallamano. Maremma ostica per la Carrarese . Grosseto più cinico

grosseto

39

pallamano carrarese

34

GROSSETO: Saccone 2, Del Giudice 15, Miglianti, Betti, Iannotti 4, Grechi 2, Sbardellati 7, Seghi, Montesano 5, Costanzo, Quinati, Del Mastio 1, Rocchi 3, Marcuglia, Cavalli, Razzo. All. Grechi.

PALLAMANO CARRARESE: Antognetti, Biagetti, Lorenzini, Pallano 3, Mazzanti 12, Gini, Bendetti 3, Perotto 7, Galano 6, Meoni 3. All. Vezzoni.

Primo tempo: 17-17

Arbitri: Coppi e Miglianti

CARRARA - Maremma ostica per la Pallamano Carrarese che, dopo la sconfitta contro il Massa Marittima, cade anche contro il Grosseto nella gara valida per la quinta giornata del campionato regionale di serie B. I carraresi arrivano in Maremma con una formazione ridotta all’osso con le assenze di Gianmarco Pelli, Federico Pelli, Benmansour, Perfigli, Rafanelli, Bugliani, De Giorgi. Nonostante tutto i carraresi giocano bene, tengono testa ai padroni di casa e all’intervallo è perfetta parità. Nel secondo tempo gli ospiti pressano sospinti da un immarcabile Mazzanti (nella foto) e danno anche l’impressione di poter conquistare l’intera posta in palio, ma sul 24-24 la partita cambia volto, la spinta carrarese si esaurisce, il Grosseto ne approfitta, ha ancora fiato e gambe, mostra maggiore lucidità e chiude a +5.

ma.mu.