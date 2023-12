Mercato di riparazione. Tante big alla finestra

Siccome si vive anche di soddisfazioni, Paolo Marconi, presidente della società rossoblù, alla presenza del tecnico Stefano Strata, del direttore tecnico Jacopo Uberti e del team manager Ilir Cela, l’altra sera nel corso della presentazione di Carlo Capo ha annunciato di aver realizzato una terza operazione in entrata. Infatti, dopo aver scritturato Maccione e Capo, il Mulazzo applicando la formula del prestito con la Pontremolese si è assicurato le prestazioni del jolly Davide D’Angelo, operazione che veniva osservata con particolare attenzione anche dal Berceto.

D’Angelo è attaccante in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto di prima linea, giocatore dai piedi buoni, grande dinamismo, non dà mai senso di posizione, la sua peculiarità è il tocco di prima subito dopo l’uncinata di destro a colpire su calcio da fermo. Nello schema di Strata che ha spinto per averlo a disposizione, ha buone chance di essere impiegato domenica prossima a Pieve a Nievole contro i padroni di casa Giovani Via Nova. Con l’arrivo del laterale alto, ex della Pontremolese, il Mulazzo con Capo e Occhipinti è riuscito a formare un tris d’autore di assoluto valore per il palco della Prima categoria.

La Carrarese Giovani torna in primo piano sul mercato. La società di via Fosdinovo che poggia sulle concrete argomentazioni del suo diesse Marco Vacca, dopo le esperienze vissute con i colori del Forza e Coraggio ha riacquistato Nicola Venturini. L’affare è stato definito con un blitz fulmineo messo in atto da Vacca sollecitato dal tecnico Mauro Nardini, il diesse dei marmiferi appena ha scoperto che sul giocatore c’era anche il Mulazzo è entrato subito sulle stesse lunghezze d’onda di Venturini assicurandolo al club gialloblù che ha ceduto Francesco Franchini alla Garibaldina, mentre Gianluca Albertosi è passato ai cugini del Don Bosco e Giorgio Da Pozzo all’Attuoni.

Ebal.