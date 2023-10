Massese Trasloco al Lunezia ’Vitali’ sottoposto a semina

E’ ufficiale. La gara di domenica tra Massese e Pontebuggianese si giocherà alle ore 15 allo stadio Lunezia di Pontremoli. La società bianconera si è mossa a 360 gradi per cercare di trovare la soluzione più idonea a far fronte all’indisponibilità del “Vitali“ di Massa, sottoposto a semina, ma alla fine l’unica strada perseguibile, grazie all’accordo col comune di Pontremoli, è risultata quella di disputare la sfida di campionato in Lunigiana. Da un punto di vista logistico si tratta di una “trasferta“ un po’ disagevole per la tifoseria ma è un sacrificio episodico e necessario visto che già dalla prossima gara interna lo stadio comunale tornerà disponibile e con questo intervento le sue condizioni miglioreranno ulteriormente.

A prescindere dal campo da gioco nel quale giocherà alla Massese si continua a chiedere la prima vittoria in campionato che manca ancora dopo 5 turni. Per ottenerla domenica i bianconeri dovranno infrangere una statistica, quella che vede ancora imbattuto il Pontebuggianese (4 pareggi e 1 vittoria). Il direttore generale Augusto Cantoni ha espresso l’intenzione di voler tornare sul mercato per potenziare ulteriormente la squadra. Il reparto maggiormente sotto la lente d’ingrandimento è l’attacco dove a parte il capitano Andrea Vignali le punte stanno facendo un po’ fatica. A Campi Bisenzio, con Bracci non al meglio, sia Anaya che Baracchini hanno confermato lo scarso feeling col gol.

Gianluca Bondielli