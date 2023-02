Massese: Tosi si dimette. Della Bona nuovo allenatore

Giuseppe Della Bona

Massa Carrara, 21 febbraio 2021 – La Massese ha un nuovo allenatore. Giuseppe Della Bona prende il posto del dimissionario Claudio Tosi. Ma andiamo con ordine. La squadra apuana, in crisi nera, è precipitata in zona playout nel campionato di Eccellenza. Dopo una partenza di stagione anomala, segnata da quasi tutti pareggi, ad un certo punto sembrava avesse imboccato la strada giusta e che potesse lottare per il vertice, ma poi sono arrivate le sconfitte, in serie, che hanno portato la società a cambiare il tecnico. E così l’esperto Tosi ha preso il posto di Raffaele Moriani.

Ma anche questo tentativo è naufragato con tre sconfitte su tre. Ora ci prova Della Bona, massese, con alle spalle numerose esperienze alla guida di squadre versiliesi e che era rimasto disoccupato dopo l’ultima avventura alla San Marco Avenza, sempre in Eccellenza. Della Bona aveva già avuto un'esperienza in prima squadra alla Massese ma da secondo di Magrini. Adesso ne sarà il primo timoniere coadiuvato dal fido vice Maurizio Bertocchi, indimenticato ex calciatore zebrato. «Siamo consapevoli che la situazione non è facile – dice Della Bona – ma anche fiduciosi di poter salvare la Massese. Mancano 8 partite e ci sono ancora tanti scontri diretti. C'è margine per puntare ancora alla salvezza diretta o provando a risalire al sest’ultimo posto o ricreando la forbice dalla penultima. La squadra quest'anno l'ho vista giocare 7 o 8 volte. I giocatori li conosco bene.. Cercheremo di ricreare un po' di entusiasmo e di riportare un po' di serenità per farli esprimere meglio di quanto hanno fatto sinora».