Massese Prova di maturità. Test con lo Sporting Cecina

La Massese domani si ritroverà di fronte quello Sporting Cecina che Davide Del Nero ha già incontrato in Coppa al suo arrivo a Massa. "Fu una partita rocambolesca terminata 4 a 3 per loro – ricorda il tecnico apuano – al termine della quale il Cecina ci eliminò. Allora ci crearono molti problemi ma non eravamo ancora la squadra che siamo adesso e quindi l’affronteremo sempre con rispetto ma con un altro spirito. La Massese ora è cresciuta veramente tanto ed ha consapevolezza nei propri mezzi; va in campo per imporre il proprio gioco e alla ricerca del risultato pieno". In caso di vittoria sabato i bianconeri, con l’ausilio di qualche risultato positivo dagli altri campi, potrebbero riaffacciarsi tra le prime cinque.

"A inizio stagione i play off per la Massese erano l’obiettivo minimo – ricorda Del Nero -. Quando sono arrivato ci siamo trovati a rincorrere ma stiamo recuperando terreno e non c’è dubbio finire tra le prime cinque sia il nostro obiettivo. Parlare di primato, invece, rimane problematico perché la testa della classifica dista 12 punti ed è talmente lontana". Per il match di domani la Massese avrà tutti i giocatori abili e arruolabili tranne Vignali che non ha ancora ricominciato ad allenarsi coi compagni. Bisogna andare cauti perché la ferita sotto al piede deve cicatrizzare bene. In vista della gara interna col Cecina anche lo storico gruppo di ’Io Tifo Massese’ ha chiamato a raccolta i tifosi zebrati attraverso un appello lanciato sui social. La Massese può contare su un pubblico che può fare la differenza ma che si è perso per strada con tanti appassionati che ormai disertano lo stadio. Proprio a loro si rivolge l’invito a tornare sugli spalti a sostenere una Massese che col gioco e le prestazioni sta alzando la testa e dimostrando di poter lottare per i fatidici spareggi promozione.

