Massese in zona playout. La quaresima non è finita

La svolta tanto auspicata dall’ambiente bianconero tarda ad arrivare. Contro il Castelfiorentino United, presentatosi al Vitali dietro in classifica e reduce dal 5-0 rimediato dal Tuttocuoio, la Massese ha mostrato ancora grandi difficoltà nel reparto avanzato, definite "ormai fisiologiche" dallo stesso Tazzioli. Le note assenze di Anaya e Vignali continuano a pesare là davanti e rendono evidente la necessità di rinforzo, come ha fatto intuire il tecnico di Barga:

"Abbiamo defezioni che non sono ancora state sostituite – ha spiegato nel post partita – e così non abbiamo tutti i ruoli coperti. Se sono costretto a chiedere a un giocatore di spostarsi in un ruolo non suo e ad altri di adattarsi è perché ad oggi gli ingredienti sono questi. Io ho visto anche cose positive, ma il discorso è sempre lo stesso: se non fai gol, il massimo che puoi raccogliere è uno 0-0".

La situazione in classifica, intanto, si fa sempre più critica, con i risultati delle altre squadre che certo non aiutano: le vittorie nel weekend di Camaiore e Fucecchio sui campi rispettivamente di Geotermica (0-2) e River Pieve (0-3) e il pareggio fra Pro Livorno e Montespertoli (1-1) hanno fatto scivolare la Massese al terzultimo posto, ad una sola lunghezza di vantaggio sul Castelfiorentino. Ma a far preoccupare, adesso, c’è anche il calendario, che nelle prossime giornate porterà Brizzi e compagni a giocare prima in casa di Tuttocuoio e Montespertoli, due squadre in lotta per la vetta, e poi a Massa contro l’attuale capolista Cuoiopelli.

A tal proposito il tecnico ha ribadito le problematiche già espresse nelle ultime settimane: "Abbiamo ruoli scoperti, io cerco di convincere i miei ragazzi a sopperire alle assenze giocando con velocità e aggressività e ogni volta metto il meglio che ho a disposizione. Contro il Castelfiorentino abbiamo attaccato tutta la partita quindi la speranza continua ad esserci".