Massese e il dono dell’imbattibilità Il vice Bertocchi svela il segreto

di Gianluca Bondielli

Dopo il successo col Certaldo, il terzo di fila della sua gestione, il tecnico Giuseppe Della Bona ha lasciato spazio in sala stampa al suo collaboratore Maurizio Bertocchi che non è davvero uno allenatore in seconda di poco conto. Ex calciatore della Massese e fine conoscitore di calcio, Bertocchi rappresenta un valore aggiunto per Della Bona che lo vuole sempre con sé e vi si confronta continuamente. "Dico che la Massese è fortunata ad avere un mister veramente bravo come Giuseppe che è prima di tutto un tifoso di questa squadra – ha premesso Bertocchi –. Stiamo facendo il possibile per uscire da questa situazione. La strada è ben avviata ed i sorrisi della gente ci fanno piacere ma noi dobbiamo fermarci per raggiungere il nostro obiettivo".

La Massese ha battuto anche il Certaldo e lo ha fatto finendo la gara con sei quote.

"Il Certaldo è stato un avversario difficile perché sta facendo bene sia in campionato sia in Coppa. Abbiamo dovuto affrontarlo in maniera un po’ diversa ma con sofferenza l’abbiamo portata a casa. I ragazzi sono stati tutti applicati, anche chi è entrato. Mancava Piccione per una contusione al polpaccio ma Vittorini ha fatto un ottima gara al suo posto. Per quanto riguarda i giovani bisogna dar loro fiducia. Ci hanno fatto subito un’ottima impressione per la disponibilità mostrata. Stanno crescendo ed anno ampi margini di miglioramento ma bisogna permettergli anche di sbagliare e di imparare dai loro errori. Mattia Bonini a esempio la scorsa settimana è stato il protagonista è stavolta ha avuto una giornata no. Vanno fatti i complimenti al mister perché li sa tenere tutti sul filo del rasoio. Questa è una sua caratteristica e lui ha tanti meriti in queste tre vittorie".

Un americano a Massa

Nella tarda serata di ieri la Massese ha comunicato che da oggi sarà a disposizione della 1ª squadra l’attaccante di passaporto italiano Peter Oswald Lovell, classe ’93 svincolato e proveniente dal San Francisco Glens, partecipante alla lega statuninense “Usl Two“.