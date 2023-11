Massese Doppia novità. Barcellandi team manager

C’è un nuovo team manager tra le fila della Massese. Dopo le dimissioni ormai datate di Giorgio Eritreo la società bianconera ha provveduto ad inserire nel proprio organico un sostituto, pescando sempre da Viareggio. Arriva dalla Versilia, infatti Maurizio Barcellandi, uomo di lunga militanza sportiva e con incarichi di rilievo svolti in varie società. E’ stata la stessa società a renderlo noto attraverso un comunicato nel quale si coglie l’occasione per augurargli buon lavoro e grandi soddisfazioni. Barcellandi, fra l’altro, ha un passato anche da procuratore e quindi potrebbe essere utile anche in ottica mercato avendo diverse conoscenze.

Mercato che in casa Massese si è già mosso da tempo ed ha portato al ritorno immediato di Michael Buffa che nel frattempo ha rescisso il suo contratto con il Mobilieri Ponsacco. Il giovane attaccante classe 2001, con la nuova normativa che consente ad un calciatore di svincolarsi nel caso non sia entrato in campo nelle prime quattro giornate di campionato, potrà essere utilizzato appena il suo nominativo risulterà nell’elenco degli svincolati, quindi prima della normale riapertura di mercato. Questo consentirà al tecnico Fabrizio Tazzioli, che già ieri lo ha avuto alle sue dipendenze, di valutarne le condizioni ed utilizzarlo forse già domenica contro il Tuttocuoio. Gli obiettivi di mercato della Massese non si fermano qui e sono in cantiere altre trattative che a breve potrebbero portare ad altri ingressi importanti nella rosa. Nelle ultime ore si è sparsa la voce di un altro possibile gradito ritorno. Sarebbe quello dell’esterno massese Mattia Bonini (classe 2004) che aveva cercato fortuna al Real Forte Querceta in serie D ma finora non ha giocato neppure un minuto. Anche lui, quindi, potrebbe rescindere e liberarsi già in questo mese.

Gianluca Bondielli