Massese attiva sul mercato Nel mirino un difensore

La Massese è molto vicina a chiudere il suo primo acquisto stagionale. Si tratta di un difensore esperto il cui nome rimane ancora top secret e con cui si andrebbe a puntellare un reparto, quello della retroguardia, che è stato quello nella stagione appena conclusa a dare più problemi. Anche in mediana si sta mirando ad un giocatore navigato che possa fungere da nuovo leader ed elemento trainante. Dopo la conferma di Vignali ci si sta muovendo per completare il reparto offensivo per il quale si cercano non uno ma due profili. Serve, naturalmente, il bomber da doppia cifra e la società ha le idee chiare sulla rosa di nomi da contattare. Capitolo a parte per Buffa con cui la società ha già parlato ma che si è preso un po’ di tempo per valutare anche altre offerte.

Sul fronte quote Luca e Mattia Bonini sono i ragazzi da cui ripartire ma anche Lorenzo Aliboni dovrebbe rimanere così come c’è interesse ai coinvolgere un altro paio di ragazzi reduci dalla passata stagione. Tra le tante idee di mercato che stanno prendendo forma in questo periodo un’ipotesi è quella di puntare su un portiere giovane. C’è la possibilità di arrivare ad un estremo difensore prestante dell’annata 2004 con trascorsi in Primavera. Vedremo se la Massese deciderà di portare avanti questa pista. Sul fronte allenamenti c’è stato un ripensamento. Invece delle 15,30 si inizierà a lavorere a partire dalle 17:30 per permettere a un maggior numero di atleti di allenarsi senza problematiche di lavoro.

Gianluca Bondielli