Massese, altro crocevia salvezza Vietato sbagliare a San Miniato

di Gianluca Bondielli

Tra squalifiche, infortuni e malattie non se la passa bene la Massese che domenica è chiamata ad un altro match cruciale in chiave salvezza a San Miniato. Il capitano Yuri Papi è stato squalificato per due turni dopo l’espulsione dalla panchina contro il Certaldo mentre Mattia Bonini è stato appiedato per un turno per raggiunto limite di cartellini gialli. Andrea Piccioni non si è ancora ripreso dall’ematoma al polpaccio mentre Ricci e Carlini sono bloccati dalla febbre. Giovedì Andreotti ha provato ad effettuare il primo allenamento della settimana ma si è dovuto fermare dopo solo un quarto d’ora.

"Abbiamo diversi assenti – conferma il tecnico Giuseppe Della Bona –. Spero da qui a domenica di riuscire a recuperare almeno Ricci perché in caso contrario dovrò inventarmi qualcosa in difesa. Mancando Mattia Bonini, inoltre, dovrò affidarmi a Lazzini come quota classe 2004. Dalla Juniores abbiamo fatto salire un altro ragazzo, Rodriguez". Tra i convocati non ci sarà neppure lo straniero Peter Oswald Lovell che lamenta un infortunio. Proprio per questo la società zebrata sta valutando se tesserarlo o meno dato che mancano solo 5 giornate alla fine e tornerebbe disponibile troppo tardi. L’attenzione, comunque, è tutta concentrata sul delicato match contro il San Miniato Basso.

"E’ una squadra fisica ed esperta – la inquadra il mister massese –. Davanti hanno Falchini, ex giocatore della Massese, come centravanti mentre mi sembra che sia stato mandato via Chiaramonti. Questa sfida per loro rappresenta una sorta di ultima spiaggia in ottica salvezza. Hanno bisogno di vincere mentre a noi potrebbe bastare anche un pareggio per tenerli dietro. Hanno cambiato di nuovo allenatore richiamando Ticciati e quindi mi immagino che la squadra tornerà a giocare col 4-3-1-2".