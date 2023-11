Legends, una vittoria da brividi. Audax non concretizza il sorpasso

Legends carrara

62

Audax

60

LEGENDS CARRARA: Viola 18, Donati 17, M. Diamanti 14, Tongiani 8, Viaggi 2, Peselli 2, Benfatto 1, Leonardi, Olivi, Bordigoni. All. Fiorani.

AUDAX CARRARA: Mezzani 14, Ramirez 13, Morillo 2, Bertuccelli 13, Donnini 5, Peselli 4, Evangelisti 3, Castigliego 6 (Caruso, Valenti e Tonarelli n.e.). All. Cristelli.

Parziali: 14-15, 40-28, 52-43.

Arbitri: Valfre di Massa e Borgioli di Carrara.

Tiri liberi: Legends 919; Audax 918.

CARRARA – E’ dei Legends il primo derby nella storia del basket carrarese. Nel recupero della quinta della “Divisione regionale 1“, alla Dogali la squadra di Fiorani vince di misura sull’Audax, una partita giocata in equilibrio per oltre 20 minuti e decisa da un paio di episodi in un finale tiratissimo, degno di una stracittadina. Gara tecnicamente non bella ma avvincente e corretta, con buona cornice di pubblico, con tifo acceso ma non esasperato.

Tra i Legends mancano il convalescente Fontanelli e Lorenzo Diamanti, mentre oltre agli infortunati Tealdi, Riccardi e Bianchini, coach Andrea Cristelli deve rinunciare allo squalificato Eerikinharju, mentre Valenti, con problemi fisici, è in panchina per onor di firma. Al debutto il neo acquisto Morillo e il rientrato Mezzani. L’avvio è equilibrato e il primo quarto è caratterizzato da tanti errori. Il primo allungo arriva nel secondo tempino ed è firmato dai Legends che giocano meglio, fanno girare la palla e liberano l’uomo sull’arco dei 6,75 mentre l’Audax si fa sorprendere in difesa e prima va in difficoltà, poi in crisi. I Legends toccano i +15 e sono 10 minuti in cui giocano più di squadra, sui rimbalzi ci sono solo loro, mentre l’Audax predilige spunti individuali.

Al rientro in campo inizia la rimonta dei gialloazzurri che prima chiudono a -9 il terzo tempino, poi concedono sempre meno in difesa e a -3.20 passano davanti (56-58). A -0.50 è 60-60 e il finale è convulso: i Legends segnano, l’Audax recrinina per un fallo su Ramirez non fischiato e l’ultima tripla del domenicano si spegne sul ferro. Oggi Legends di nuovo in campo (ore 21) a Campiglia contro il Valdicornia.

Maurizio Munda