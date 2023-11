Legends rimaneggiati. Fiorani suona la carica: "Proveremo a vincere"

"Noi dobbiamo faticare con tutti, ma anche oggi cercheremo di vincere". Così Antonio Fiorani, l’allenatore dei Legends che questa sera alla Dogali ospitano l’Audax per un derby inedito. I gialloviola arrivano a questo importante appuntamento con tre sconfitte consecutive sulle spalle (Lucca, Grosseto e Calcinaia) e Fiorani ammette: "Con Calcinaia abbiamo giocato male, loro sono stati più bravi di noi, ma adesso dobbiamo guardare avanti ed essere all’altezza della situazione, anche se questa sera non saremo a ranghi completi". Tra i Legends, oltre all’ala Andrea Fontanelli non sono disponibili il pivot Lorenzo Diamanti e il play Michele Leonardi, entrambi infortunati nella gara con Calcinaia.

I Legends sono la squadra che nella stracittadina hanno meno da perdere perché neopromossi nella categoria e come primo obiettivo hanno in testa la salvezza, anche se sornionamente puntano ad un campionato da protagonista e non da comparsa. I gialloviola di coach Antonio Fiorani (nella foto) vengono da un tris di sconfitte e sicuramente vogliono invertire il trend negativo per rimettere in moto la classifica, facendo pesare anche il fattore campo (seppure tra le mura amiche hanno già perso l’imbattibilità contro il Calcinaia) e questa sera la Dogali sarà troppo piccola.

ma.mu.