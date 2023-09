LE PROBABILI FORMAZIONI Imbarazzo della scelta per mister Dal Canto Rossoblù, Mastinu in campo dal primo minuto

TORRES(3-4-1-2): 12 Zaccagno; 23 Antonelli, 14 Idda, 5 Dametto; 77 Zecca, 24 Giorico, 21 Mastinu, 7 Liviero; 10 Ruocco; 9 Scotto, 20 Fischnaller. A disp. 1 Garau, 19 Siniega, 33 Pelamatti, 30 Fabriani, 44 Cester, 8 Masala, 27 Lora, 6 Kujabi, 25 Nunziatini, 29 Sanat, 11 Diakite, 32 Menabò. All. Greco.

CARRARESE (3-5-2): 1 Bleve; 21 Coppolaro, 15 Di Gennaro, 3 Imperiale; 7 Grassini, 8 Palmieri, 18 Schiavi, 39 Belloni, 11 Cicconi; 10 Panico, 27 Simeri. A disp. 22 Mazzini, 12 Tampucci, 4 Illanes, 26 Cartano, 6 Cerretelli, 23 Raimo, 72 Zanon, 5 Della Latta, 17 Zuelli, 30 Sementa, 28 Capello, 20 Opoola, 24 Morosini, 82 Capezzi. All. Dal Canto.

Arbitro: Abdoulaye Diop di Treviglio.

Assistenti: Marco Giudice di Frosinone e Manuel Cavalli di Bergamo.

Quarto uomo: Davide Cerea.

Stadio: Vanni Sanna (ore 18,30).

CARRARA – Imbarazzo della scelta per Dal Canto che ritrova anche Sementa e ha portato in Sardegna 25 giocatori. Nessuna defezione nemmeno per la Torres il cui allenatore Greco ha anticipato che ci saranno alcuni cambiamenti in formazione. Uno l’ha ufficializzato in conferenza stampa ed è l’impiego dal primo minuto di Mastinu, arrivato dal Pisa. Al suo posto rimarrà fuori Kujabi. In difesa Fabriani potrebbe dare il cambio ad uno tra Antonelli e Dametto mentre l’altro ballottaggio è in attacco con Fischnaller e Diakite che si contendono il ruolo di partner offensivo di capitan Scotto, reduce di una doppietta nel derby isolano.