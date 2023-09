Larciano vince, Ndiaye decisivo nel finale

LARCIANESE

2

LUNIGIANA PONTREMOLESE

1

LARCIANESE: Pinochi, Sheta( 60’ Lo Russo), Monti (80’ Pagni), Ortega (70’ Marianelli), Fusco, Foresta, Iannello, Sarti, Ferraro (70 Ndiaye), Guarisa, Biagioni (80’ Bruchi). Allenatore Marco Civitelli

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli (80’ Branca), Bresciani, Vignozzi, Filippi, Verdi, D’Angelo (46’ Belotti), Seghi, Simonelli (70’ Iaropoli), (85’ Gabrieli), D’Antogiovanni (58’ Petracci), Grasselli. Allenatore Riccardo Bracaloni.

Arbitro: Boeddu di Prato

Marcatori: 17’ Biagioni, 38’ D’Antogiovanni, 76’ Ndiaye

Note: espulsi al 29’ Grasselli, 89’ Gabrielli

LARCIANO - La Lunigiana Pontremolese torna dalla trasferta di Larciano con una sconfitta maturata a causa di un paio di episodi negativi. Al 9’, dopo una pressione offensiva costante, D’Antogiovanni con un grande tiro colpisce l’interno dell’incrocio dei pali, con la palla che incurabilmente torna indietro. Al 29’ rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Grasselli, reo di avere commesso un fallo di reazione. Nonostante ciò, era riuscita a pareggiare lo svantaggio con un gol segnato da D’Antogiovanni, che sottoporta ha deviato la palla in rete, su una conclusione di Filippi.

Nella ripresa i padroni di casa hanno accentuato la pressione offensiva. Guarisa fallisce due facili occasioni in area di rigore. Per portare in vantaggio la Larcianese. Al 76’ il subentrante Ndiaye segna di testa la rete del successo, su un preciso invito di Iannello. È la rete decisiva della partita. Nei minuti finali gli ospiti rimangono in nove per l’espulsione di Gabrielli, per avere commesso il fallo da ultimo uomo, su Guarisa, proiettato in un’azione di contropiede verso la porta avversaria.

Massimo Mancini