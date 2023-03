La Pontremolese mette nel mirino il Villaggio Filippi: "Impegno temibile, ci sarà da lottare"

Reduce dalla sconfitta (65-43) registrata sul “Palasport Liuzzi“ a Santa Margherita Ligure contro il Tigullio Sport Team, la Polisportiva Pontremoli ha preparato nel migliore dei modi il confronto di domenica, in programma alle 18,15 al “Pala Borzacca“ contro il quintetto “entelleniano“ del Villaggio Sport. Seppur con qualche problema di formazione, il quintetto di Chiavari si cala nella partita con il chiaro intento di mettere a segno la grande impresa della giornata, seconda della fase a “orologio“. Il match, porta dentro insidie, ma da parte dei Pontremolesi c’è tanta voglia di riscatto dopo la fermata di Santa Marfgherita Ligure. Resta, però difficile fare un pronostico, perché diversi saranno i fattori che condizioneranno la gara.

Quella di domani rimane a ogni modo una partita nella quale spesso contano più il carattere e la saldezza dei nervi rispetto alle qualità tecniche che comunque sono buone in entrambe le squadre, che hanno chiuso la prima parte al quarto e quinto posto. "Impegno temibile – sostiene il team manager Paolo Filippi – affrontiamo il Villaggio consapevoli che dovremo sudare per fare risultato. I liguri sono squadra brava nell’occupare gli spazi, nell’applicarsi in una difesa aggressiva che, di fatto, ti impedisce di andare a canestro. Noi scendiamo nella gara per cercare di imporre il nostro sistema di gioco per non essere costretti ad inseguire ma per costringerli all’inseguimento".

Coach Novelli per la partita di domenica pomeriggio ha convocato: Ulivi, Franchi, Bergamaschi, Romiti, Malossi, Carlotti Francesco, Montano, Coduri, Bardini. Arbitri: Obreja Emanuel di Vezzano Ligure e Bagalà Giulia di Riccò del Golfo.