La Massese guarda al futuro. C’è l’accordo col Poggioletto. Il progetto consentirà ai bianconeri di attingere dal settore giovanile della Virtus

Se ne parlava da inizio stagione ma è arrivato il nero su bianco tra Massese e Virtus Poggioletto che hanno ufficializzato il contratto di affiliazione che creerà in città una proficua sinergia per quanto riguarda il settore giovanile. Tramite questo accordo il vivaio della storica società viola, che nel tempo ha sfornato tanti talenti approdati anche al professionismo, fungerà da fucina per la Massese che potrà attingervi per le categorie superiori. Il Poggioletto vanta circa 150 atleti ed è in fase di ampliamento come spiegato dal suo direttore generale Mariano Zaccagna: "Abbiamo fatto un lavoro egregio creando un ambiente sano per i bambini e i loro genitori. Due società di “vecchie signore“ si mettono insieme per un progetto che possa donare alla squadra di Massa più ragazzi che siano fieri di giocare per la propria città".

Il concetto è stato ribadito anche dal dg bianconero Augusto Cantoni: "Vogliamo sostituirci alle realtà di fuori e dare l’opportunità ai ragazzi di crescere a Massa per arrivare a giocare nella Massese. Siamo molto orgogliosi di vedere la nostra juniores prima in classifica; significa che stiamo facendo un ottimo lavoro nella gestione del settore giovanile e con questo accordo migliorerà notevolmente".

"Mescolare esperienze, competenze e valori è un arricchimento per il panorama sportivo della nostra città – conclude Giovanna Santi, responsabile di segreteria del Poggioletto –. Questo accordo giova a entrambe le realtà e a tutto il tessuto sociale di Massa".

Gianluca Bondielli