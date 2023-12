Il tennista carrarese. Dalla Coppa Davis al ranking. Anno da incorniciare per Musetti

Riparte dal numero 27 della classifica internazionale ATP, la nuova stagione di Lorenzo Musetti che nel nuovo anno vuole tornare in alto, verso quel best ranking numero 15 toccato a inizio 2023, prima dello scivolone fisico e mentale che lentamente ma inesorabilmente, lo ha portato all’attuale numero 27. Per Simone Tartarini, l’allenatore spezzino che lo segue fin da quando Lorenzo aveva dieci anni, il giovane tennista carrarese può aspirare ad entrare nella top dieci. E anche se è mancato l’acuto della vittoria di un torneo o di un piazzamento di rilievo, Musetti ha chiuso il 2023 con trenta successi e 1470 punti, secondo degli italiani dietro a Sinner (quarto con 6490 punti). Musetti è partito per il torneo di Hong Kong, un Atp 250 in vista degli Australia Open.

ma.mu.