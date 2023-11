Il San Vitale rifila una “manita“ al Castelnuovo e balza in vetta alla classifica

Il San Vitale Women è balzato al comando della classifica del campionato di Promozione femminile grazie al successo nello scontro al vertice di domenica con il Castelnuovo Garfagnana. Sul campo di Remola il match, divertente e ricco di gol, è finito con un pirotecnico 5 a 3 a favore delle “mortegiane“. Partenza a razzo del San Vitale che dopo 24’ di gioco era già sul 2 a 0. Al 15’ ha sbloccato il risultato Ricci dopo un recupero clamoroso di Masetti che aveva ottenuto una rimessa laterale a centrocampo. Il raddoppio lo ha siglato Tonelli ma il Castelnuovo Garfagnana ha risposto dopo solo 4 minuti con la rete di Micheli. Prima del riposo sono arrivati altri due gol: al 35’ Ricci ha calato la sua personale doppietta ed al 42’ Villani ha accorciato di nuovo le distanze con una spettacolare conclusione. Nello stesso minuto si è verificato un brutto infortunio al ginocchio per la garfagnina Ciari.

Nella ripresa le ospiti hanno attaccato a testa bassa ma il San Vitale ha fatto male in contropiede. Al 70’ Puvia dalle retrovie ha lanciato in profondità la scatenata Ricci che ha calato il suo tris. Un indomito Castelnuovo ha provato ancora a riaprire la partita segnando con Venezia al 75’ ma cinque minuti dopo Tonelli ha messo il punto esclamativo siglando il definitivo 5 a 3.

"Come prima esperienza nel calcio femminile siamo partiti alla grande – commenta il presidente Danilo Lorieri –. Faccio i complimenti a tutte le ragazze e al mister per l’impegno che mettono in allenamento e in partita".

Gianluca Bondielli