Il Città di Massa accorcia le distanze con Bedini e lascia aperta la porta qualificazione

città di massa

1

Versilia

2

CITTÀ DI MASSA: Stagnari, Dodaro, Verduci, Tenerani, Barsotti, Zoppi, Ricci, Laaribi, Carducci, Bedini, Baracca, Fadda. All. De Angeli.

VERSILIA: D’Onofrio, Bertozzi, Taddeucci, Gennai, Ussi, Iovino, Gigliotti, Bertoldi, Ciardelli, Gambino, De Angeli, Pitondo. All. Roggio.

Arbitri: Sbaccheri di Firenze e Piffanelli di Pontedera.

Marcatori: Ciardelli (V), Pitondo (V), Bedini (M).

MASSA – C’era grande attesa al Palazzetto dello Sport di Massa per il sentito derby di Coppa Toscana di Serie C tra le due squadre della zona. Il primo round è andato di misura al Versilia che ha rispettato il pronostico della vigilia. Stiamo parlando di un team forte ed esperto che lo scorso anno è arrivato ai playoff nazionali in campionato e alle finali di Coppa. Di contro il Massa è al suo anno zero con una ricostruzione in atto e tanti giovani da far crescere. Il match ha visto gli ospiti fare costantemente la partita con gli apuani a difendere bassi ed a provare a far male nelle ripartenze.

Il primo tempo si è concluso col doppio vantaggio del Versilia a segno prima con Ciardelli e poi col brasiliano Pitondo, uno dei rinforzi importanti di mercato assieme a Bertoldi. Quest’ultimo era uno dei tre ex in campo assieme a Ussi e De Angeli. Nella ripresa il Massa ha accorciato le distanze con Bedini ma il Versilia ha continuato a premere e nel finale ha fallito anche un tiro libero. Il discorso qualificazione rimane ancora aperto in vista della gara di ritorno in programma il prossimo 13 novembre.

Gianluca Bondielli