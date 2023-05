Il Brescia premia Aliboni Miglior portiere “all time“

di Gianluca Bondelli

Il massese Roberto Aliboni è stato votato e premiato come miglior portiere del Brescia di tutti i tempi. Il portierone apuano ha vestito la maglia biancazzurra per quattro stagioni, dal 1983 al 1987, durante le quali sotto la guida di mister Pasinato è stato uno dei protagonisti della cavalcata dalla Serie C alla Serie A. Aliboni ha contribuito a scrivere un pezzo importante della storia del Brescia e si è guadagnato a pieno titolo un posto nella Top 11 “all times“ bresciana accanto a campionissimi del calibro di Baggio, Guardiola, Hagi, Beccalossi, Pirlo, Caracciolo, Di Paoli, Salvi, Bonometti e Neri.

"E’ favoloso. Una cosa che mi riempie il cuore – ha commentato un commosso Roberto (classe 1955) –. Sicuramente è una grande soddisfazione aver ricevuto questo riconoscimento e condividerlo con giocatori così forti. A Brescia ho lasciato un pezzo di cuore. Là tra l’altro è nato mio figlio Fabio e calcisticamente ho toccato il top della mia carriera. Ho pensato anche di trasferirmici. Ho sempre avuto un rapporto splendido con la società e la tifoseria. La maglia celebrativa e la foto di squadra create per l’occasione ci sono arrivate direttamente a casa ma mi sarebbe piaciuto salire giovedì a Brescia a vedere la finale di ritorno dei playout contro il Cosenza per ringraziare tutti di persona ma sto per sottopormi ad un intervento che mi impedirà di farlo".