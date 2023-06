I Gas Runner scaldano i muscoli per la prima edizione della Massa-San Carlo

Tutto è pronto per la prima edizione della Massa-San Carlo che domani pomeriggio terrà banco nel centro città. Gli adulti saranno impegnati nella gara a cronometro individuale in salita con partenza da Massa alle ore 18 e arrivo a San Carlo. Per i più giovani, invece, è prevista una gara nel centro storico con inizio alle ore 17. Le iscrizioni si stanno muovendo sia on line sul sito www.endu.net che per email e sarà possibile iscriversi anche sul posto fino alle ore 16.30 del sabato. Ci sono già partecipanti provenienti anche da fuori regione. L’organizzazione dell’evento è curata da Gas Runners Massa sotto l’egida della Uisp e con la collaborazione dell’Afaph ed il patrocinio del Comune di Massa e della Provincia di Massa Carrara.

Nella mattinata ci sarà la possibilità di fare una camminata ludico motoria in collaborazione con l’associazione Controvento Trekking&Storia nella quale si potranno ammirare le bellezze del centro storico visitando anche il rifugio antiaereo della Martana. La camminata “storica“ sarà aperta a tutti e a offerta libera con ricavato devoluto in beneficenza all’associazione “Un Cuore un Mondo“. Le gare verranno effettuate con il centro completamente chiuso al traffico e divieto di sosta e parcheggio dalle 15 alle 21. Il parcheggio gratuito autorizzato per la gara podistica è quello di viale Europa. Le strade Nicola Zonder, piazza San Carlo, via dei Colli, piazza Portone e piazza Aranci saranno interessate dalla gara individuale con volontari che indicheranno il percorso. Per gli abitanti dei paesi montani che devono raggiungere o rientrare dal centro è consigliabile passare da via Capannelle.

Gianluca Bondielli