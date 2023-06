Grande si fa... grande Cerca e trova il riscatto con Zanoli

Un match che ha acceso ed entusiasmato il pubblico che non ha risparmiato applausi per entrambi, un combattimento di alta qualità con interessanti spunti tecnici, onorato da due pugili che sul ring non si sono risparmiati. Boxe di lusso nella prima giornata della 18esima edizione del trofeo ’Città di Carrara’. Nel match che ha chiuso la prima serata, sulla distanza delle sei riprese da tre minuti ciascuna, si sono affrontati Claudio Grande (nella foto), campione italiano categoria 57 kg., e Yuri Zanoli. Un incontro organizzato dalla Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’, vinto ai punti da Grande, 1995 empolese di nascita ma massese di adozione, un match in preparazione alla sfida del prossimo 16 luglio quando metterà in palio il titolo tricolore conquistato lo scorso febbraio. Ne è venuto fuori un incontro bello, che Grande voleva vincere per riscattare la sconfitta contro Zanoli quando erano ancora dilettanti. E così è stato, anche se per molto il match è stato in equilibrio, ma oltre ad avere ottenuto la sua vendetta sportiva, Grande ha mostrato una buona forma, in vista della difesa del titolo italiano della categoria. Con questo successo salgono a 11 le vittorie di Grande da professionista (alcune per ko), 2 le sconfitte.

ma.mu.