Ciclismo: festa finale e bilancio per il Giro della Lunigiana

Luni,8 ottobre 2021 – Con la presenza del Direttore Generale dell’organizzazione Marco Danese e dei collaboratori del Giro della Lunigiana, si è tenuto un convivio per ringraziare istituzioni e sponsor, gettando le basi per le edizioni future. La cerimonia nella splendida location Terre Di Luni ospiti della titolare Ilaria Michelozzi.

Consegnato a tutti i partecipanti un Comunicato Stampa nel quale la società organizzatrice ha messo in evidenza i punti qualificanti del 45° Giro della Lunigiana, Fabio Pepe in rappresentanza di Terre Di Luni e Marco Danese hanno messo in risalto il successo dell’edizione 2021.

Causa emergenza maltempo in provincia di Savona assente l’assessore alla Protezione Civile Raul Giacomo Giampedrone, il pieno sostegno al Giro da parte della Regione Liguria lo ha ribadito l’assessore allo sport Simona Ferro, mentre Pierluigi Peracchini nella doppia veste di Sindaco e Presidente della Provincia della Spezia ha confermato la sua vicinanza al Giro della Lunigiana interpretando anche la volontà degli altri rappresentanti delle istituzioni intervenuti.

Anche da parte dei rappresentanti toscani delle istituzioni (Comuni di Massa, Fivizzano, Aulla) rinnovata conferma dell’impegno anche per il prossimo anno. Simone Mannelli presidente del Collegio Revisori dei Conti della FCI ha portato il saluto del presidente Cordiano Dagnoni che ha onorato il 45° Giro della Lunigiana con la sua presenza nell’ultima tappa.

Nell’intervento conclusivo l’Ingegnere Aldo Sammartano di Spigas sottolineando la soddisfazione della sua azienda per avere sostenuto una manifestazione rivolta ai giovani che sono il nostro futuro, ha preso l’impegno ad avvicinare alla gara internazionale le aziende del gruppo di Confindustria La Spezia.

Si è proseguito con la consegna di un gagliardetto e alla foto di gruppo dei rappresentanti dei Comuni di Ameglia, La Spezia, Lerici, Sarzana, Fosdinovo, Fivizzano, Massa, Luni e della location Terre di Luni che hanno ospitato le partenze e gli arrivi delle tappe, per poi passare alla consegna delle maglie con foto di gruppo degli sponsor Città di Luni, Poliartigiana, Regione Liguria, Banca Versilia Lunigiana Garfagnana, Nerisottoli, Memorial Massimo Vanello, Metalcost, Spigas Clienti e Terre di Luni, Pizzeria La Rusticanella, Eurocolor, SE.PR.IN., Memorial Antonio Cibei.

Per ricordare l’aspetto puramente agonistico della gara l’amministratore della Casano SSD Michele Ricci, ha premiato Ludovico Crescioli che con il suo 2° posto in classifica generale ha portato per la prima volta un atleta della società sul podio del Giro della Lunigiana, e Piergiorgio Cozzani primo ligure in classifica generale che ha disputato la gara indossando la maglia azzurra della Nazionale.