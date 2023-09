"Geotermica a Massa: entusiasmo, soldi e due promozioni"

La Massese ha effettuato ieri l’ultimo allenamento della settimana in vista dell’atteso esordio in campionato di domenica. E’ il mister Giuseppe Della Bona (nella foto) a dar conto delle condizioni della squadra alla vigilia di questo importante appuntamento.

"Dobbiamo fare i conti con diversi problemini – anticipa il tecnico massese – che stiamo cercando di risolvere. Innanzitutto non avremo né Andrei né Cornacchia, squalificati, e poi c’è Vignali che negli ultimi giorni non si è allenato. Il problema al tallone lo ha portato a camminare in maniera non corretta e adesso si è aggiunta un’infiammazione tendinea. C’è poi Bertonelli che ha ripreso ma avuto una piccola ricaduta e va gestito".

A Pomarance, insomma, si preannuncia una Massese con diverse defezioni. Tra l’altro oltre alle assenze forzate ci potrebbero essere anche delle esclusioni a sorpresa. Si vocifera, infatti, che gli spagnoli potrebbero non essere convocati per scelta tecnica. Di sicuro da loro ci aspettava un rendimento ben diverso in questo mese e mezzo. I due fanno ancora parte a tutti gli effetti della rosa ma in questi ultimi giorni di mercato (il 15 settembre si chiude la finestra dedicata ai trasferimenti e ci si potrà rivolgere solo agli svincolati, ndr) è logico che la società dovrà fare delle attente valutazioni.

Il futuro prossimo, intanto, si chiama Geotermica. "Sappiamo che è una squadra da prendere con le pinze – esterna Della Bona –. Ha fatto due Promozioni consecutive. Ha entusiasmo e i soldi non le mancano. Stiamo parlando dell’ex Volterrana. Non dobbiamo farci ingannare dal fatto che è una neopromossa". Sul fronte formazione vista l’indisponibilità di Andrei è scontato l’utilizzo di Terigi al centro in coppia con Del Pecchia mentre sulla fascia destra agirà Marchini.

Gianluca Bondielli