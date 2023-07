Gara ’Attraverso le mura’ Zakayo sbaraglia tutti

di Gianluca Bondielli

Anche quest’anno è stato un keniota a vincere la corsa “Attraverso le mura – Città di Massa“. Il 21enne Edward Pingua Zakayo ha trionfato nella 26° edizione coprendo i 10 km in 28’38 e polverizzando il vecchio record di Dini (29’28). Si sentirà parlare in futuro di questo ragazzo che si è aggiudicato anche i Trails del Kenya. Tutto africano il podio della gara maschile con gli altri due kenioti Vincent Towet Kimutai e Leonard Bor Kipngeno. Una corsa “assurda“ come tempi: i primi quattro hanno tutti superato il miglior tempo di sempre. Il primo degli italiani, “l’immortale“ Daniele Meucci. Il 37enne ingegnere pisano, campione europeo di maratona a Zurigo nel 2014, corre ancora per l’Esercito ed è giunto quinto, dietro al marocchino Mohammed Baybat. Solo decimo, comprensibile visti i tempi, l’altro big italiano Stefano La Rosa del CS Carabinieri che l’anno scorso era sul podio. Il primo massese è stato Mirko Tarantola, portacolori del GS Parco Alpi Apuane, che si è classificato al 15° posto col tempo di 33’51. Acuto africano anche nella prova femminile sugli 8 km. Qui a prevalere è stata la burundese Cavaline Nahimana in 27’03 davanti alle tante runners italiane.

La vicentina Rebecca Lonedo delle Fiamme Oro Padova ha conquistato il secondo posto mettendosi dietro Aurora Bado (Free-Zone) e Sara Nestola (Calcestruzzi Corradini), fresche di bronzo e argento agli Europei Under 23 proprio sui 10.000 metri. A ruota sono arrivate Maria Chiara Cascavilla (Aeronautica Militare) e Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano). Contestualmente alle Donne Assolute ci sono state le partenze delle categorie Allievie e Veteranie. Tra gli over 50 bella affermazione del fornese Andrea Alberti (Atletica Vinci) che ha corso gli 8 km in 27’39 precedendo Mohamed Errami (Circolo Minerva). Il podio è stato completato dal casettino Stefano Ricci (GS Orecchiella). Tra le Ladies l’ha spuntata Laura Pardini (Atletica Costa) che per soli 7 secondi ha anticipato la nostra Luciana Bertuccelli (Atletica Casone Noceto). Negli Argento maschili sempre per una manciata di secondi Luciano Bianchi (GP Parco Alpi Apuane) ha prevalso sull’apuano Ermanno Cervone (Atletica Alta Toscana).

Tra i piccoli hanno trionfato sui 4 km Alberto Alek Polimeni (GS Orecchiella) ed Eleonora Giannelli (Atletica Pietrasanta Versilia). E’ stata una bellissima serata nel centro storico di Massa con la gara che ha radunato tanti spettatori, alcuni anche eccellenti come l’ex siepista Alessandro Lambruschini in coppia col Prof. Luciano Gigliotti. Alla premazione erano presenti l’assessore allo sport Roberto Acerbo e il presidente Uisp di Massa Montignoso Giorgio Berti a cui va il ringraziamento dell’organizzazione, gestita in modo impeccabile dall’Asd Stradone insieme all’Asd Atletica Pietrasanta Versilia. Un plauso che si allarga a tutta l’amministrazione per il supporto offerto.