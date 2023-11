basket canaletto

BASKET CANALETTO: Benevelli 14, Rivelli, Converso 8, Cicala, Coari 12, Iacopini, Raggi 9, Zoppi 1, De Ferrari 5, Vernazza 14. All.: De Ferrari.

PONTREMOLESE: Franchi 9, Romiti 10, Flati 7, Ulivi 10, Carlotti F 6, Sordi 9, Filippi 5, Carlotti G 2. All.: Novelli.

Parziali: (14-9; 17-22; 12-13; 20-14).

LUNIGIANA – Esordio amaro per la Pontremolese nel campionato di Divisione Regionale 2 (ex Promozione), sconfitta alla Spezia nel derby contro il Canaletto. Finisce 63 a 58 per i padroni di casa dell’ex Ceragioli, De Ferrari e Zoppi, in una partita costantemente in equilibrio decisa solo negli ultimi secondi di gara. Per la partita coach Novelli può nuovamente contare sul veterano Emanuele Sordi e dal giovane Matteo Filippi, assenti nella passata stagione. Prima frazione condotta dagli spezzini chiusa sul +5, mentre nella seconda le ottime percentuali dall’arco permettono a Carlotti e compagni di recuperare lo svantaggio e chiudere i primi 20’ di gioco in perfetta parità (31-31). Sostanziale equilibrio anche al rientro dagli spogliatoi, con le squadre che ribattono colpo su colpo; la sfida si decide nell’ultimo minuto: padroni di casa avanti di 5 lunghezze, Franchi firma il -2 con una tripla, ma Canaletto è infallibile dalla lunetta e chiude sul 63 a 58 finale.