Equilibrio e bel gioco in tutte le sfide del “Panathlon Day”

Incontri equilibrati, tanti scambi combattuti, un buon gioco interessante e risultati decisi solo nei finali di partita. Da segnalare i molti spunti tecnici di pregio che hanno caratterizzato alcuni scambi, qualche emozione ha riservato il tie break andatnella finale del doppio femminile. Si è concluso con una serata di premiazioni, il ‘Panathlon day tennis e padel’ sui campi del circolo Tennis Carrara di Enrico Simonelli. Nel doppio femminile la coppia Isabella Tongiani-Chiara Milani ha la meglio (2-1) sulle esperte Gabriella Santucci-Margherita Vannucci (nella foto); nella finale del misto la spunta l’esperta coppia Mario Foce-Margherita Vannucci che ha la meglio su Foce-Isabella Tongiani per 2-0. Nel torneo maschile con classifica finale a punti, ha finito per imporsi la coppia formata da Pietro Di Casale-Andrea Lima, con 4 punti e altrettante vittorie, che conquista il ‘Panathlon Day Padel’; seguita da Marco Foce-Chicco Simonelli (tre successi) nella piazza d’onore; terzi Nicola Foce-Roberto Bianchi (2 vittorie). Deludono invece i quotati Mario Foce-Riccardo Padolecchia con 1 punto; chiudono Cesare Falconi-Paolo Simonelli a zero.

ma.mu.