Cresce l’attesa per ’Attraverso le mura’ La gara podistica vanta già nomi blasonati

Si avvicina la 26° edizione di ’Attraverso le mura – Città di Massa’, del 22 luglio, e cominciano a scendere in campo i big. Le iscrizioni alla rinomata gara podistica nazionale fidal in notturna nel centro storico stanno entrando nel vivo e coinvolgendo diversi fra i migliori runner in circolazione. A livello femminile gli organizzatori dell’Asd Stradone e dell’Asd Atletica Pietrasanta Versilia hanno già un ’parterre de roi’. Una delle punte di diamante è Rebecca Lonedo, mezzofondista vicentina 25enne delle Fiamme Oro e nel giro della Nazionale dal 2019. In maglia azzurra ha partecipato a tre Europei di corsa campestre ed ai Giochi del Mediterraneo del 2022 si è piazzata settima nella mezza maratona. Un altra partecipazione illustre è quella di Giovanna Selva, classe 2000 di Domodossola del Cs carabinieri, che ha già fatto cose importanti a livello Under. Nel 2019 ha vinto l’oro ai Mondiali di corsa in montagna con il team under 20. Nel 2021 ha conquistato il titolo europeo a squadre under 23 di campestre. Altre due atlete nel giro azzurro sono Sara Nestola ed Aurora Bado che il 17 luglio rappresenteranno l’Italia agli Europei Under 23 nella gara dei 10.000 metri. Nestola, classe 2001 in forza alla Calcestruzzi Corradini Excels, è una delle mezzofondiste di punta. A maggio ha conquistato il titolo italiano Promesse sui 10.000 metri piazzandosi quarta. Dalla metà del 2020 il suo coach a Rubiera è l’olimpionico Stefano Baldini e anche nel 2021 tra le promesse è riuscita a conquistare il tricolore della mezza maratona prima dell’oro U23 con la squadra azzurra agli Europei di cross. La Bado, nata a Imperia nel 2002, ha vinto il titolo tricolore juniores sui 10 km nel 2021.

In ambito maschile, a parte i soliti runners molto competitivi di nazionalità nigeriana e marocchina, il nome forte a livello italiano è quello di Daniele Meucci, campione plurimedagliato. L’atleta pisano, che corre per l’Esercito, è stato campione europeo di maratona a Zurigo nel 2014 e in carriera può vantare altre tre medaglie agli Europei: argento nei 10.000 metri ad Helsinki nel 2012, bronzo sempre nei 10.000 a Barcellona nel 2010 e nella mezza maratona ad Amsterdam nel 2016. Ha, inoltre, vinto 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse.

Gianluca Bondielli