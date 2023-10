Corsanico vince all'ultimo minuto contro il Mulazzo

CORSANICO

1

MULAZZO

1

CORSANICO: Lippi, Lazzarini (86’ Agostini), Del Soldato, Barducci, D’Agliano, Batori (79’ Gori), Ambrogi (54’ Del Frate), Cortopassi, Da Prato, Cerri, Simonini (66’ Checchi). A disp.: Mei, Maffei Giovanni, Cipollini, Genovesi, Giunta. All.: Stefano Maffei.

MULAZZO: Leri, Manenti, Bertano, Rossi, dell’Amico, Bernieri, Ausili, Cham, Filippi (46’ Pettazzoni), Rossetti (69’ De Negri), Occhipinti. A disp.: Pecorelli, Santini, Luccini, Malatesta, Del Rio, Tamagna, Castellotti. All.: Strata.

Arbitro Ghelardoni di Pisa.

Marcatori: 54’ Occhipinti, 96’ rig. Cortopassi.

BARGECCHIA – Gara veloce e agonisticamente viva. La matricola Mulazzo su "le Colline", soprattutto nella prima frazione, mette in mostra un gioco spumeggiante imprimendo velocità e mettendo in difficoltà la retroguardia del Corsanico che evidenzia più esperienza respingendo gli assalti. Sintetizzando la compagine versiliese ha giocato più col cuore mentre i rossoblù di Strata non hanno saputo concretizzare la gran mole di gioco e la rete del momentaneo vantaggio ad avvio di ripresa dal solito Occhipinti. Il tabellino tutto di marca lunigianese la prima frazione. Terzo minuto Rossetti da buona posizione sfiora la traversa, al 14’ Giacomo Filippi colpisce in pieno la traversa a portiere battuto. Bernieri incontenibile sulla fascia al minuto 26’ si vede parare il tiro da Lippi. Lunigianesi, quando avevano ancora a disposizione tre sostituzioni, colpiti nell’ultimo minuto di recupero da un calcio di rigore di Cortopassi.

Ebal.