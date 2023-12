CmC lancia la sfida al Sancat Firenze. Gara impegnativa

Trasferta impegnativa per il Cmc che questo pomeriggio (ore 19) fa visita al Sancat Firenze per la 11ª e ultima giornata del girone di andata del campionato regionale di Serie C. Dopo lo scivolone interno contro il Don Bosco Livorno (-13), la squadra di Michele Bertieri, vice Carlo Fiaschi (nella foto), è chiamata ad una prova di riscatto anche se l’avversario di turno che il calendario mette davanti, non è dei più facili. I fiorentini occupano il quinto posto con 12 punti, due sotto il gruppone di quattro squadre che con 14 punti guida la classifica, e per Sancat un successo vorrebbe dire agganciare sicuramente qualcuno approfittando anche dello scontro diretto tra Don Bosco e Mens Sana.

I fiorentini hanno collezionato sei vittorie e tre sconfitte, segnando 713 punti e subendone 686 (differenza +27). Discorso diverso per i biancocelesti che puntano ad arrivare tra le prima quattro ma che al momento occupano il settimo posto con otto punti ottenuti con quattro vittorie e cinque sconfitte (626 punti realizzati e 653 subiti, differenza -27). Il passo falso casalingo ha un po’ smorzato gli entusiasmi dopo la prima vittoria esterna di Monsummano, ma a preoccupare ancora una volta è la difesa perché quando si prendono 95 punti, vincere una partita diventa veramente difficile per qualunque squadra.

ma.mu.