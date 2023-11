Carrarese, un’arma in più: "Adesso sono in fiducia e voglio continuare così"

Da brutto anatroccolo a cigno nello spazio di un paio di settimane. La trasformazione di Giuseppe Panico è arrivata non con una bacchetta magica ma semplicemente grazie a due palloni scaraventati in rete. Del resto non è questa la vera magia del calcio? Un gol, in vero, il ventiseienne napoletano lo aveva già segnato ad Arezzo alla seconda giornata ma era stato quello del 3 a 1, arrivato a pochi minuti della fine, ed aveva avuto un peso specifico poco rilevante. Sono serviti tantissimo, invece, gli ultimi due che hanno portato in dote 6 punti alla Carrarese.

"E’ innegabile che aver trovato nuovamente la via della rete sia molto importante per me – spiega il calciatore –. Qualche gara fa ero rammaricato per non aver concretizzato le possibilità avute. Adesso sono in fiducia e voglio continuare cosi. La fase realizzativa rappresenta, comunque, il coronamento del gioco della squadra e se segno è perché sono messo nelle condizioni di trovare gli spazi per colpire. Il gol è uno stimolo ulteriore a far bene. Siamo contenti perché domenica abbiamo ottenuto i tre punti contro avversari di grossa qualità, soprattutto tecnica. Dopo Pescara volevamo ripeterci anche in trasferta, che era un po’ il nostro tallone d’Achille ma solo a livello di risultati".

"La nostra è stata una prova di personalità per come abbiamo interpretato la gara con la Juventus – prosegue il bomber azzurro –.. Siamo stati bravi sia nella tenuta fisica che nel cercare soluzioni di gioco. Adesso ci attende la Spal che non sta facendo un campionato in linea con le aspettative ma che mantiene valori importanti per la categoria. E’ una sfida insidiosa, di quelle “trabocchetto“. Non dovremo cadere in tranelli per proseguire in casa il nostro cammino di vittorie e prestazioni di livello".

Dopo il lunedì di riposo la Carrarese è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio. Domani è prevista una doppia seduta mentre giovedì ci sarà un allenamento assieme agli Allievi. Venerdi e sabato il gruppo lavorerà in mattinata. Sul fronte infortunati sembra rientrato il problema per Schiavi che domenica sera è stato gettato nella mischia negli ultimi minuti mentre Cicconi dovrebbe allenarsi ancora a parte per tutta la settimana per poi capire se sarà recuperabile per domenica. Allenamenti differenziati sono previsti anche per Capezzi, ormai fuori dai radar da parecchio tempo.