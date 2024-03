Carrarese Risultato a occhiali contro la Spal. Un pareggio noioso con poche occasioni

Spal

0

Carrarese

0

SPAL (4-2-3-1): Galeotti; Ghiringhelli, Valentini, Fiordaliso (33‘ st Breit), Saiani; Collodel (27‘ st Rabbi), Nador (33‘ st Contiliano), Dalmonte, Petrovic (33‘ st Iglio), Maistro; Antenucci (19‘ st Siligardi). All. Di Carlo.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (32‘ st Grassini), Zuelli (8‘ st Finotto), Capezzi, Cicconi (32‘ st Belloni); Panico, Della Latta; Capello. All. Calabro.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Note: spettatori 6.262. Ammoniti Collodel, Della Latta, Valentini.

FERRARA – Brutto, sporco e cattivo, ma prezioso per restare in linea di galleggiamento a cinque giornate dalla fine del campionato. Il pareggio strappato dalla Spal in piena emergenza contro la lanciatissima Carrarese è quindi da considerare positivo, anche alla luce delle sconfitte delle più immediate inseguitrici Ancona e Vis Pesaro che scivolano rispettivamente a -2 e -3. Attenzione però alla Recanatese, che battendo i dorici nel derby sale a 33 punti, a tre lunghezze di distanza dalla squadra di Di Carlo che non potrà mettersi di fallire lo scontro diretto in programma sabato prossimo con l‘Ancona.

Il tecnico ciociaro a centrocampo getta nella mischia Collodel e Nador (ottimo il suo debutto da titolare). Una linea mediana completamente inedita, chiamata a sopperire alle assenze degli squalificati Carraro e Buchel, oltre all‘influenzato Contiliano che parte dalla panchina. La Carrarese invece risponde col tradizionale 3-4-2-1, ma rispetto alla formazione annunciata mister Calabro lascia in panchina l‘ex Finotto avanzando Della Latta sulla trequarti, mentre nella zona nevralgica del campo Zuelli affianca Capezzi. Come da pronostico, i giallazzurri partono fortissimo mettendo alle corde i padroni di casa. L‘occasione più chiara degli apuani è un tiro dal limite di Capello che termina di poco a lato dopo una bella azione corale. Il predominio della squadra di Calabro però dura una manciata di minuti, perché poi la Spal prende le misure ed esce dal guscio creando qualche pericolo dalle parti di Bleve. La chance migliore del primo tempo spallino capita sulla testa di Petrovic, che incorna a lato su cross di Dalmonte dalla sinistra. È una prima frazione bloccata e povera di emozioni, nella quale l‘importanza della posta in palio e il timore di concedere spazi agli avversari fanno a pugni con lo spettacolo.

Il copione non cambia nella ripresa, con un equilibrio senza soluzione di continuità e opportunità da rete ridotte ai minimi termine. Se ne registrano di fatto una per parte: un missile di Siligardi che sorvola la traversa e una conclusione di Della Latta che non trova la porta da ottima posizione fallendo il colpo del ko a pochi minuti dal termine. In una giornata del genere, con tante defezioni e contro un avversario del calibro della Carrarese non si poteva davvero chiedere di più ai biancazzurri, che nel prossimo turno allo stadio Del Conero però si giocheranno un pezzo significativo di salvezza contro una squadra chiamata a vincere ad ogni costo. Oltre alla gara della Carraree, sono state giocate altre 4 partite. Ecco i risultati: Perugia-Pinero 2-2 [60’ Sannipoli (Pi), 70’ Iannoni (Pe), 80’ Seghetti (Pe), 82’ Teraschi (Pi)]; Pescara-Pontedera 1-0 (44’ Merola); Recanatese-Ancona 2-0 (36’ Pelamatti, 73’ Carpani); Torres-Vis Pesaro 1-0 (93’ Diakite).

Classifica: Cesena* 80 punti, Torres 72, Carrarese 61, Perugia 59, Gubbio 51, Pescara 48, Pontedera 47, Arezzo* 44, Juventus Next Gen* 42, Rimini* 41, Lucchese*, Pineto 40, Sestri Levante, Virtus Entella* 38, Spal 36, Ancona 34, Vius Pesaro 33, Recanatese 33, Olbia* 25, Fermana* 22 (* una gara in meno).

Le partite in programma oggi: Arezzo-Fermana; Lucchese-cesena; Juventus Next gen-Virtus Entella. Si disputerà mercoledì 3 aprile Rimini-Olbia.

Stefano Manfredini